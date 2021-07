<span style='text-decoration: underline;'>Mécheria</span>:<br><span style='color:red;'>2 cambrioleurs sous les verrous</span>

Agissant suite à plusieurs plaintes de citoyens victimes de vols, la police judicaire relevant de la sûreté de daïra de Méchéria qui a aussitôt diligenté une enquête, a mis la main sur les auteurs de vols.

II s’agit de deux cambrioleurs de magasins et d’appartements, spécialisés dans le vol du matériel informatique et électronique, notamment les téléphones portables et les micros/PC, a indiqué la cellule de communication de la S.W. de Naâma . Après donc un avis de perquisition aux domiciles de ces délinquants, une dizaine d’appareils de téléphones mobiles, un PC/Portable et une importante somme provenant des produits volés, ont été récupérés. Les deux mis en cause ont été présenté devant les instances judiciaires, alors que l’enquête suit son cours.