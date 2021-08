<span style='text-decoration: underline;'>Chlef</span>:<br><span style='color:red;'>20 blessés dans un accident de la circulation à Chettia</span>

Vingt (20) personnes ont été blessées à divers degrés dans un accident de la circulation survenu lundi sur la RN 19 A à Chettia dans la wilaya de Chlef, a-t-on appris auprès de la direction de la wilaya de la Protection civile.

L’accident est survenu à 8h50 mn au niveau de la RN 19 A, dans la région d’ « El Bayadha » dans la commune de Chettia lorsqu’un bus de transport des voyageurs a percuté un véhicule touristique, selon la cellule d’information et de communication de la direction.

Cet accident a fait 20 blessés à divers degrés. Les unités de la protection civile ont mobilisé six (06) ambulances pour l’évacuation des blessés à l’EPH de Chettia, indique la même source. Le wali de Chlef, Lakhdar Sedas s’est déplacé à l’hôpital de Chettia pour s’assurer de l’état de santé des blessés, selon la cellule d’information et de communication de la wilaya.