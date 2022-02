<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>20 milliards pour la réhabilitation et l’équipement de 57 salles de soins</span>

Situées dans les zones d’ombre dans la wilaya de Mostaganem, 57 salles de soins ont été équipées en nouveaux matériels médicaux nécessaires à leur bon fonctionnement pour un coût total de cinq milliards de centimes.

La cérémonie de remise, présidée par le wali en présence du directeur de wilaya de la santé a eu lieu la semaine écoulée. Aussi, 15 milliards de centimes sont consacrés à la réhabilitation des dites salles. Par ailleurs, il sera procédé aujourd’hui à l’ouverture du service « pied diabétique (gangrène) » à l’hôpital « Che Guévara », annexé au nouveau CHU .

Ce nouveau service qui sera dirigé par une professeure comprendra un chirurgien et huit paramédicaux. Aussi, indiquons que les cas d’hospitalisations de personnes atteintes de la covid 19 ont baissé considérablement depuis la semaine écoulée.

Selon le directeur de wilaya, il n’y avait que 40 malades hospitalisés à Mostaganem, Ain Tedeles et Sidi Ali. Vendredi, treize personnes étaient en traitement à l’hôpital de Mostaganem. Cependant, les responsables du secteur de la santé lancent de nouveau un appel en direction de la population pour qu’elle respecte le protocole sanitaire (port du masque, distanciation physique, utilisation de désinfectants), et le recours à la vaccination demeure la seule efficace protection contre la covid 19.

Les spécialistes disent que le virus n’est pas encore bien connu, notamment pour ses changements, c’est pourquoi la vigilance est de rigueur, car on ne sait pas quel nouveau variant pourrait surgir.

Charef.N