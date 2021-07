<span style='text-decoration: underline;'>DSP d'Oran</span>:<br><span style='color:red;'>200 centres de vaccination opérationnels à Oran</span>

Le nombre de centres de vaccination opérationnels contre la Covid-19 dans la wilaya d’Oran a atteint les 200 après l’ouverture mercredi de 85 établissements scolaires pour y accueillir les citoyens désireux de se faire vacciner, a-t-on appris auprès de la direction de la santé et de la population (DSP).

Les 85 établissements scolaires implantés dans différentes communes de la wilaya d’Oran ont été ouverts mercredi aux citoyens désirant se faire vacciner contre la Covid-19, présents en grand nombre depuis la matinée, a-t-on constaté. Ces structures s’ajoutent aux 115 centres de vaccination ouverts par la DSP au sein des salles de soins et des polycliniques relevant de neuf établissements publics de santé de proximité dans la wilaya, de centres externes en collaboration avec des instances de l’Etat, des opérateurs économiques et de centres mobiles, a indiqué le chargé d’information et de communication à la DSP, Dr Youcef Boukhari. Les écoles sont ouvertes pour atténuer la tension sur les centres de vaccination au sein des établissements de santé qui accueillent des centaines de citoyens par jour, a-t-il souligné, ajoutant que l’opération se poursuit pour la vaccination d’un grand nombre de citoyens. La DSP a reçu, ces derniers jours, 85.000 doses de vaccin Sinovac dont une partie est réservée aux établissements scolaires ouverts mercredi, a fait savoir M. Boukhari, affirmant que l’opération de vaccination enregistre un engouement des citoyens, surtout avec la hausse du nombre de cas atteints de la covid-19 et du nombre de décès, situation ayant conduit à une prise de conscience de l’importance de la vaccination. A ce jour, 150.000 personnes sont vaccinées contre le coronavirus à Oran depuis le début de l’opération de vaccination en février dernier. Quinze mille (15.000) personnes sont vaccinées par jour, a-t-on expliqué.