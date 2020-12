L’année 2020 égrène aujourd’hui son dernier jour. Toute l’humanité se souviendra de cette funeste année du rat dans l’astrologie chinoise, comme la plus compliquée et la plus problématique de l’histoire moderne. Un virus a réussi à mettre à plat toute l’économie mondiale, fait basculer des dizaines de millions de personnes dans l’extrême pauvreté, attenter aux libertés individuelles et collectives dans des sociétés réputées pour leur attachement aux sacro-saintes libertés démocratiques, confiné des millions de familles chez elles durant plusieurs mois, provoquer la faillite de centaines de milliers d’entreprises, gonflé les rangs des chômeurs, mis à genou toutes les compagnies aériennes de la planète et surtout fait chuter le PIB de plus de 10 points. Le Coronavirus a provoqué tout cela, en plus d’être la cause directe ou indirecte du décès de plus de 1,5 millions d’êtres humains.

L’année 2020 se résume donc à cette pandémie qui a surpris tout le monde sur terre, du plus fragile au plus puissant. Aucun autre événement ne vient lui ravir la vedette. Pas de records sportif battus, pas de festivals grandioses, pas de Jeux olympiques, rien. La planète n’en n’avait que pour la Covid-19, qui l’a malmenée au point d’en devenir le seul sujet de conversation dans les foyers, les cafés, les lieux de travail et même dans les salons feutrés des décideurs.

Ce virus a démontré, si besoin, que les grands de ce monde n’en sont pas vraiment. Ce sont, en effet, les plus grandes puissances mondiales, moins la Chine, qui comptent le plus grands nombre de victimes. S’il y a une leçon à retenir de cette expérience humaine, c’est la relativité de la puissance qu’exhibent les grands de ce monde. Lorsqu’on ne parvient pas à protéger ses concitoyens d’une maladie virale, à quoi peuvent servir les ogives nucléaires et autres multinationales, brassant des milliers de milliards de dollars ? La réponse est en réalité dans l’importance qu’on accorde à la vie humaine. La Covid-19 a démontré que les superstructures réalisées par l’homme n’existent pas pour garantir le bonheur et la santé des personnes, mais pour servir les intérêts d’une classe qui, en se jouant de la démocratie, n’hésite pas à enfermer les hommes et les femmes, au nom d’une survie qu’il auraient largement pu garantir bien avant.

Enfin, les enseignements de 2020 auront été les plus importants des deux premières décennies du 21e siècles, chargé de guerres et de conspirations de toutes sortes. On aura compris que ceux qui ont tué des millions d’enfants en Afrique, au Moyen Orient et au Maghreb ne sont pas si puissants que cela. L’année 2021 ne sera pas plus heureuse, parce qu’elle est partie pour être un second épisode de la Covide-19…

Par Nabil.G