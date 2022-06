<span style='text-decoration: underline;'>JM-Oran-2022</span>:<br><span style='color:red;'>21 artistes participent à l’édition spéciale du Festival de la chanson du Raï à Oran</span>

Vingt et un (21) artistes ont confirmé leur participation à l’édition spéciale du Festival culturel national de la chanson Raï à Oran qui débutera dimanche prochain, a-t-on appris vendredi auprès du Commissaire du festival, Mohamed Bousmaha.

Lors d’une conférence de presse animée vendredi au Palais de la culture et des arts de la ville d’Oran, en préparation de la 12e édition du Festival culturel national de la chanson Raï (édition spéciale), M. Bousmaha a rappelé que «21 artistes nationaux et internationaux ont confirmé leur participation à ce festival de cinq jours qui débutera dimanche prochain».

Le commissaire du festival a souligné que «la 12ème édition du festival de la chanson Raï, tire sa particularité cette année du faite d’être organisée dans la ville d’Oran après 15 ans d’absence, durant lesquels il a été transféré dans la wilaya de Sidi Bel Abbès et en coordination avec le comité d’organisation de la 19e édition des Jeux Méditerranéens (Oran 2022), en contribution à la grande programmation d’activités culturelle et artistique, en marge de l’événement sportif méditerranéen».

Le même orateur a indiqué que le théâtre de verdure «Hasni Chakroun» a été choisi pour abriter la manifestation artistique nationale organisée sous le slogan «Oran dans le coeur» en raison de son positionnement excellent au centre-ville et de sa capacité d’accueillir un grand nombre de fans de la chanson Raï, du grand public et des visiteurs de la ville d’Oran qui assisteront gratuitement aux soirées artistiques. Il a ajouté que «5 soirées artistiques seront organisées durant ce Festival avec une moyenne de passage de 4 à 5 artistes pour chaque soirée».

Il s’agit également de l’organisation de duaux artistiques dans chaque soirée avec la participation du m’stro Amine Dehan en sus de de la programmation dans chaque soirée de la distinction de l’un des artistes disparus qui ont contribué à la promotion de la chanson du Rai et l’art algérien en général». L’édition d’Oran du 12ème Festival culturel national de la chanson du Raï verra la participation d’éminentes figures dont Benchenet, Zahouania, Cheikh Naam, Houari Dauphin et le groupe Raïna Raï.