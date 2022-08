<span style='text-decoration: underline;'>ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET NOYADES</span>:<br><span style='color:red;'>21 décès en 48 heures</span>

Les éléments de la protection civile ont enregistré durant les dernières 48 heures, 21 décès dans des accidents de la circulation et par noyade à travers le territoire national.

En effet, les secours de la protection civile ont effectué 349 interventions durant cette période, pour plusieurs accidents de la route survenus à travers différentes wilayas du territoire national, causant 16 morts et 474 autres blessés. A signaler, l’intervention des services de la protection civile pour 5 cas de décès par noyade à travers la wilaya de Boumerdes, le repêchage d’une adolescente âgée de 16 ans décédée noyée à la plage rocheuse Remla interdite à la baignade commune de dellys wilaya de Jijel, aussi le repêchage d’un enfant âgée de 6 ans décédée noyée à la plage Sahel interdite à la baignade commune de Kheiri Oued Ladjoul wilaya d’ Ain Témouchent, ainsi que d’autres décès par noyade à Chlef et Ain Defla. Par ailleurs, le dispositif de lutte contre les incendies de forets et récoltes est intervenu pour l’extinction de 68 incendies du couvert végétal dont 53 incendies de forêts, maquis et broussailles, 15 incendies de récolte ayant causé des pertes estimées, 97 ha entre (forêt , maquis et broussailles) aussi que 185 bottes de foin, 1536 arbres fruitiers, L’intervention rapide des moyens de la PC a permis de circonscrire ces incendies et éviter leurs propagation à d’autres lieux permettant de préserver les espèces végétal.

Noreddine O