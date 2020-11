<span style='text-decoration: underline;'>Des départs de feux simultanés sur toute la bande nord du pays </span>:<br><span style='color:red;'>21 incendies dans 10 Wilayas</span>

Le Premier ministère n’a pas tardé à réagir et a annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer les causes exactes de cette série d’incendies simultanés à travers des wilayas situées à l’ouest, au centre et à l’est du pays.

Alors que rien ne prédisait une quelconque catastrophe climatique, ce ne sont pas moins de 21 incendies qui ont été enregistrés en 48 heures, à travers une dizaine de wilayas. Sachant que le pays ne traverse pas un épisode de grandes chaleurs et aussi parce que le pays n’est pas en saison des incendies, le doute est de mise sur l’origine naturelle ou criminelle de ces départs de feux simultanés. Le doute est d’autant plus avéré que les régions touchées ne sont pas toutes limitrophes. En effet, dans son communiqué rendu public, la Direction générale de la protection civile signale ces incendies dans les wilayas d’Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Chlef, Ain Defla, Tipaza, Boumerdès, Tizi Ouzou et Bejaia. Cela pour l’étendue du sinistre. Concernant le bilan qui reste provisoire, car au moment où ces lignes s’écrivent, les feux ravagent toujours des centaines d’hectares de massifs forestiers, on déplore le décès de deux personnes qui tentaient de soustraire leur poulailler des flammes. Ce constat macabre fait dans la région de Gouraya, dans la wilaya de Tipasa, retient également le sauvetage de 10 autres personnes prises de gênes respiratoire et l’évacuation de 3 familles composées de 15 personnes. Plus précis, le bilan de la Protection civile relève que les feux se sont déclarés au niveau de plusieurs villages, dont Douar M’Haba, Sadouna, Imalhayan, Iachouren et Iza. Tous ces lieux dits se trouvent dans le territoire de la commune de Gouraya, dans la wilaya de Tipaza.

Même si Tipasa est la plus touchée, il faut savoir que cette wilaya avait enregistré durant l’été 2020 le bilan le plus lourd pendant la dernière décennie, en terme de pertes occasionnées au patrimoine forestier par les feux et incendies qui ont ravagé plus de 2.000 hectares de forêts de pins d’Alep, la Protection civile déplore le décès de deux enfants âgés de 2 et 4 ans morts carbonisés suite a l’incendie qui s’est déclaré dans une habitation sis au lieu dit ; Boukaat El Bsakra, commune Oum El Deroua, daïra de Chlef.

De son côté, l’administration de l’hôpital de Gouraya a annoncé dans une publication sur sa page Facebook, l’ouverture de tous ses services pour l’accueil des victimes asphyxiées par la fumée. «Toutes les équipes médicales ont été mobilisées pour la prise en charge des victimes», souligne l’administration ajoutant que «le directeur de la santé s’est rendu sur place pour s’enquérir de la prise en charge des patients». «L’hôpital de Gouraya a sollicité d’autres équipes médicales relevant des hôpitaux voisins dont Cherchell et Damous en vue de prendre en charge les malades», indique la même source. Pour leur part, plusieurs équipes continuent à lutter contre les incendies dans des conditions «difficiles». Les mêmes éléments ont évacué les citoyens pour les protéger. Les services de la Sonelgaz ont procédé, à titre préventif, à la coupure de l’électricité et du gaz dans les quartiers à risque. Outre la colonne mobile des services de forêts, toutes les unités de la protection civile de la wilaya de Tipasa ont été mobilisées avant d’être renforcées par l’unité nationale d’intervention d’Alger et de Blida, précisent les mêmes services.

Yahia Bourit