<span style='text-decoration: underline;'>Incendie à «Souk El-Fellah» de Reggane (Adrar)</span>:<br><span style='color:red;'>21 locaux commerciaux endommagés</span>

Vingt-un (21) locaux commerciaux ont été totalement ou partiellement endommagés suite à l’incendie qui s’était déclaré mardi au marché «Souk-El-Fellah» de Reggane (Sud d’Adrar) composé de 43 locaux commerciaux, selon un bilan de la Protection civile.

Présenté par le directeur de la PC d’Adrar, Ali Mahieddine, le bilan en question fait état aussi de 22 autres espaces commerciaux qui ont été heureusement épargnés des flammes. La Protection civile a mobilisé un important dispositif composé d’éléments des unités secondaires de Reggane, Aoulef et Zaouiet-Kounta et de sept camions-citernes, appuyés par une unité de l’armée nationale populaire (ANP) pour venir à bout du sinistre. Une cellule technique de sécurité a été mise en place pour évaluer les dégâts occasionnés et diligenter une enquête afin de déterminer les causes de l’incendie, a affirmé, de son côté, le chef de la Daïra de Reggane, Nasreddine Abdelhakim Dessi.