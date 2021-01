<span style='text-decoration: underline;'>Tamanrasset</span>:<br><span style='color:red;'>21 morts dans un accident de la route</span>

Vingt et une (21) personnes ont trouvé la mort et 10 autres ont été blessées dans le renversement d’un véhicule 4×4, survenu jeudi après-midi dans la commune de Aïn M’guel à Tamanrasset, selon un nouveau bilan des services de la Protection civile.

Un précédent bilan faisait état de 20 morts et 11 blessés. Le bilan a été revu à la hausse suite au décès d’un blessé peu avant son transfert vers l’hôpital de Tamanrasset.

Selon le chargé de communication de la protection civile de la wilaya de Tamanrasset, le sous-lieutenant Abdelfettah Mouatsi, le bilan est désormais de 21 morts sur les 31 personnes qui étaient à bord du véhicule dont 30 de nationalités africaines, alors que le chauffeur de nationalité algérienne est décédé. Le wali de Tamanrasset, Mostafa Friche s’est rendu à l’hôpital de Tamanrasset pour s’enquérir de la prise en charge des 10 blessés de l’accident. Il a assuré dans ce sens que tous les moyens nécessaires et les équipes médicales ont été mobilisés pour leur prise en charge. Les corps des victimes ont quant à eux été transférés à la morgue de l’hôpital de Tamanrasset. La Gendarmerie Nationale a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’accident.