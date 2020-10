<span style='text-decoration: underline;'>A l’approche du Mawlid Ennabaoui </span>:<br><span style='color:red;'>211.843 unités de produits pyrotechniques saisies à Oran</span>

A l’approche de la fête du Mawlid Ennabaoui, la commercialisation des produits pyrotechniques prend de l’ampleur.

Heureusement que les services de la sécurité sont présents pour stopper la commercialisation illégale de ces produits qui causent souvent de blessures et des handicaps à ses utilisateurs. Les opérations de police (sûreté nationale et gendarmerie nationale) qui visent à traquer les revendeurs de ces produits à travers le territoire de la wilaya d’Oran, ont été soldées par la saisie de 211.843 unités de produits pyrotechniques (pétards) de différentes sortes et marques, dont 191.843 unités ont été saisies par les éléments de la police à travers 31 opérations où 50 individus ont été interpellés alors que les éléments de la gendarmerie nationale ont mis la main sur une quantité de 20.000 unités au niveau de la localité de Sidi El Bachir où quatre personnes ont été interpellées à bord d’un véhicule où était chargée la marchandise saisie.

Fériel.B