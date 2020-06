<span style='text-decoration: underline;'>Pour avoir bravé le confinement imposé</span>:<br><span style='color:red;'>219 interpellations et 47 véhicules saisis la semaine passée</span>

Au courant de la semaine passée, les éléments de la police de Sidi bel Abbés, ont durci encore une fois le ton envers ceux qui osent braver le confinement partiel exigé à travers la wilaya de SBA, pour lutter contre la propagation de l’épidémie du coronavirus.

Dans cette optique, on a enregistré 219 procès verbaux dressés à l’encontre des personnes qui n’ont pas respecté le confinement. Cela s’ajoute à la mise en fourrière de 47 véhicules et la saisie de 16 motos. A savoir que les conducteurs des deux roues souvent des mineures, osent même sillonner les artères de la ville de SBA durant les premières heures de la matinée, tout en égrenant des décibels insupportables à cause des pots d’échappement ôtés de leurs engins. La sûreté de SBA assure entre temps, son programme de sensibilisation auprès des habitants et des commerçants afin de prendre les précautions d’hygiène nécessaires contre le Covid-19.

M.Bekkar