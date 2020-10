Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, surtout celles liées à la commercialisation illégale de drogues et de stupéfiants, un dealer notoire a été interpelé par les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire d’Ain El Beida.

Ce dealer a été arrêté en possession de 220 comprimés de marque « Lyrica », connue sous l’appellation de « Saroukh ». En effet, agissant sur des renseignements parvenus aux éléments de la police, faisant état de l’existence d’un dealer qui commercialisait les psychotropes dans le milieu des jeunes de la localité d’Ain El Beida et ceux d’Es Senia, le mis en cause a été placé sous surveillance et a été interpellé à proximité de son domicile sis au niveau de la cité Kara 2, en possession de 220 comprimés de « saroukh ». Il sera présenté devant le parquet à l’issue de l’enquête préliminaire.

Fériel.B