<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la circulation et noyade</span>:<br><span style='color:red;'>23 décès en 48 heures</span>

Les éléments de la protection civile ont enregistré durant les dernières 48 heures 23 décès dont 16 dans des accidents de la circulation à travers le territoire national.

En effet, les secours de la DGPC ont effectué 354 interventions durant cette période, pour plusieurs accidents de la routes survenus à travers plusieurs wilayas du territoire national, causant 16 décès et 464 blessés (différentes blessures). Les victimes, précise-t-on, ont été prises en charge sur les lieux par les secours, puis évacuées vers les structures sanitaires locales.

Durant la même période, les éléments du dispositif de surveillance des plages ont enregistré 6 cas de décès par noyade dont 5 noyés en mer et un noyé dans une mare d’eau à travers les wilayas d’Alger, Tipaza, Ain Témouchent, Mostaganem, Boumerdes et Ain Defla. Les victimes ont été repêchées par les secours puis évacuées vers les structures sanitaires locales, précise-t-on.

Par ailleurs, il y a eu l’intervention de la protection civile pour l’extinction de 4 incendies urbains et divers à travers les wilayas d’Alger, Tizi Ouzou, Bordj Bou Arreridj et Tébessa, ayant causé le décés d’une personne âgé de 63 ans suite à l’incendie qui s’est déclaré dans une habitation individuelle situé au lieu dit : haï El Matar, commune et daïra de Bir El Atar, wilaya de Tébessa, la victime à été évacué vers l’hôpital local, l’intervention à permis de circonscrire ces incendies et d’éviter leurs propagation à d’autres lieux mitoyens.

Noreddine.O