<span style='text-decoration: underline;'>ANP</span>:<br><span style='color:red;'>23 terroristes neutralisés et 206 éléments de soutien arrêtés au premier semestre 2022</span>

Des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) ont neutralisé 23 terroristes et arrêté 206 éléments de soutien aux groupes terroristes, durant le premier semestre de l’année 2022.

En effet, le ministère de la Défense nationale a indiqué hier dans son bilan semestriel que dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’ANP ont neutralisé 23 terroristes durant le premier semestre de l’année 2022, dont 10 abattus, 7 capturés, 3 se sont rendus aux autorités militaires, alors que les cadavres de 3 autres terroristes ont été découverts.

Le même bilan fait état, en outre, de 206 éléments de soutien aux groupes terroristes qui ont été arrêtés par des détachements de l’ANP, la découverte et destruction de 51 casemates pour terroristes, 1 atelier de confection d’armes et de munitions, ainsi que 47 bombes de fabrication artisanale.

Dans le même sens, des détachements de l’ANP ont saisi un lot d’armes de 323 pièces dont 31 kalachnikovs, 263 fusils de différents types, 16 pistolets automatiques, 1 mitrailleuse lourde calibre 12.7 mm, 7 systèmes de destruction à distance, 3 lance-roquettes RPG-7 et 2 lance-roquettes RPG-2, ajoutant que différentes munitions ont été récupérées durant cette période dont 13 obus de différents calibres et 111075 balles.

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, 945 narcotrafiquants ont été arrêtés durant le premier semestre de l’année 2022, marquée par la saisie d’énormes quantités de kif traité s’élevant à 288.6 quintaux, 1.848 kilogramme de cocaïne, ainsi que 5084062 comprimés psychotropes.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et la sécurisation des frontières, le bilan de l’ANP fait état de l’arrestation de 6154 contrebandiers et orpailleurs et la saisie de 764.1 tonnes de denrées alimentaires, 907843 litres de carburants, 2863 marteaux piqueurs, 4518 groupes électrogènes,134 détecteurs de métaux, 548.5 tonnes de mélange d’or et de pierres, ainsi que 73.6 tonnes de décharge de cuivre. Un total de 128859 unités de boissons ont été également saisies durant le premier semestre 2022, ainsi que 2356 moyens de liaison, 530 véhicules et 739 quintaux de tabac.

Au sujet de la lutte contre l’immigration clandestine, le bilan de l’ANP relève que des tentatives d’émigration clandestine ont été mises en échec et plusieurs opérations de sauvetage effectuées durant cette période. En outre, un total de 4735 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés au premier semestre de l’année en cours.

Noreddine Oumessaoud