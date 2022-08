<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la circulation et noyades</span>:<br><span style='color:red;'>24 décès en 48 heures</span>

24 personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la circulation et par noyade durant les dernières 48 heures à travers le territoire national.

En effet, les secours de la protection civile ont effectué 392 interventions durant cette période, pour plusieurs accidents de la routes survenus à travers plusieurs wilayas du territoire national, causant 18 personnes décédées et 491 autres blessées (différents blessures), a indiqué hier la DGPC dans un communiqué, soulignant que les bilans les plus lourds ont été enregistrés à la wilaya d’Ain Guezzam, avec 4 décès et 19 blessées, suite au renversement d’un véhicule utilitaire sur la RN N°01, environ 165 Km de Tamanrasset. Le même document souligne en outre l’intervention des services de la protection civile pour 7 décès par noyade dont 6 en mer et 1 autre dans les réserve d’eau à travers les wilayas d’Alger, Tipaza, Skikda, El Tarf, Mostaganem et Relizane. Les victimes ont été repêchées par les secours puis évacuées vers les structures sanitaires locales. A noter aussi l’intervention de la protection civile pour l’extinction de 2 incendies urbains à travers la wilaya de Ouargla et la wilaya de Timimoune. Aucune victime n’est à déplorer. L’ intervention à permis de circonscrire ces deux incendies et d’éviter leur propagation à d’autres lieux mitoyens.

Noreddine O