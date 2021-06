<span style='text-decoration: underline;'>Un week-end meurtrier</span>:<br><span style='color:red;'>24 décès sur les routes et par noyade</span>

Les éléments de la protection civile ont recensé 24 décès dans des accidents de la circulation et par noyade, entre le 24 et 26 juin passé, et ce, à travers tout le territoire national.

Dans les détails, la DGPC a indiqué dans un communiqué, que 17 personnes ont trouvé la mort et 428 autres ont été blessées (toutes blessures confondues) dans des accidents de la circulation survenus à travers plusieurs wilayas du territoire. Selon le même document, les victimes ont été prises en charge sur les lieux, puis évacuées vers les structures sanitaires par les éléments de la protection civile.

Par ailleurs, la même source souligne que 7 cas de décès par noyade ont été enregistrés à travers les différentes wilayas. Il s’agit du repêchage d’un adolescent âgé de 19 ans décédé noyé a la plage Taslest commune de Tigzirt, aussi le repêchage d’un adolescent âgé de 18 ans décédé noyé dans une mare d’eau au lieu dit Tamda commune de Agouni Gueghrane dans la wilaya Tizi Ouzou et aussi le repêchage d’un homme âgé de 34 ans décédé noyé a la plage Kebkab commune Zemmouri et aussi repêchage d’un homme âgé de 27 ans à la plage saline commune de Dellys dans la wilaya de Boumerdes. A Alger, les elements de la PC ont repêché un jeune homme âgé de 25 ans décédé noyé au port de la commune El Marsa tandis qu’à Mila, il a été question du repêchage d’un jeune homme âgé de 27 ans décédé noyé dans un oued au lieu dit el oued El Kebir commune de Terrai Bainen. A Tipaza, les éléments de la PC ont repêché un homme âgé de 47 ans a la plage Mehiedine zone rocheuse commune Ain Tagourait. Les dépouilles des victimes, précise-t-on, ont été évacuées vers les structures sanitaires locales par les éléments de la protection civile. Aussi, les mêmes secours ont procédé à l’extinction de 10 incendies urbains , industriels et divers au niveau des wilayas d’Alger , Sétif, Djelfa , Tiaret , souk Ahras , Bouira, Touggourt , Constantine, Tébessa et M’sila, causant à 2 personnes des brûlures légères au niveau de la wilaya de Djelfa , les victimes ont été traitées sur place puis transférées vers l’hôpital local , l’intervention rapide des secours à permis de circonscrire ces incendies et d’éviter leurs propagation à d’autres lieux mitoyens.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la protection civile ont effectué durant les dernières 48 heures 75 opérations de sensibilisation à travers 16 wilayas (52 communes), portant sur la pandémie Covid-19.

Noreddine Oumessaoud