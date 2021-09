<span style='text-decoration: underline;'>Exportations hors hydrocarbures</span>:<br><span style='color:red;'>2,4 milliards de dollars en 7 mois</span>

Les exportations algériennes hors hydrocarbures ont atteint le niveau 2,4 milliards de dollars au cours des 7 derniers mois de l’année en cours.

Cette déclaration a été faite hier par le directeur général du commerce extérieur au ministère du Commerce, Khaled Bouchelaghem, sur les ondes de la Radio nationale chaîne 1.

Ainsi, le responsable s’attend à ce que les exportations hors hydrocarbures dépassent les 4,5 milliards de dollars avant la fin de l’année en cours, soulignant l’existence d’une tendance à la hausse du processus d’exportation, notamment vers les pays africains, qui a contribué à réduire le déficit de la balance commerciale.

Toutes les données, explique M. Bouchelaghem indiquent que les exportations atteindront un record historique cette année, ajoutant que les statistiques douanières pour les 7 premiers mois de cette année indiquent que les exportations ont atteint 2,4 milliards de dollars, alors qu’elles ne dépassaient pas 1,2 milliard de dollars, ce qui représente une augmentation de 108 %.

Selon lui, une augmentation significative des exportations hors hydrocarbures a été observée dans l’exportation des matériaux de construction, avec 450 millions de dollars, tandis que les exportations d’engrais ont augmenté de 67%.

Il est à rappeler que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait mis l’accent, pour une nouvelle économie, basée sur l’impératif d’augmenter les exportations hors hydrocarbures à 5 milliards USD au moins d’ici fin 2021. Le Président de la République avait souligné, à maintes reprises, l’impératif «d’augmenter les exportations hors hydrocarbures à 5 milliards USD d’ici fin 2021», contre les 2 milliards USD actuels. Selon M. Tebboune, dès les deux prochaines années, la dépendance aux hydrocarbures devra être réduite d’au moins 80%.

A noter que le secteur du Commerce s’emploie à cristalliser les aspects de la Stratégie nationale d’exportation (SNE) et mettre en place les fondements susceptibles de hisser les exportations hors-hydrocarbures avant fin 2021. D’ailleurs, il est prévu de parachever d’ici fin 2021, l’enrichissement, l’examen et l’élaboration de plusieurs projets et systèmes, en tête desquels le projet de la SNE, la mise en place d’une plateforme d’exportation et d’un couloir vert pour les exportateurs durant le 1er semestre de l’année en cours. L’informatisation du Fonds Spécial de Promotion des Exportations (FSPE), ainsi que l’élaboration d’un fichier national des exportateurs durant le 1er semestre de cette année figurent également parmi les principaux axes du rapport.

Dans le cadre du développement des exportations hors-hydrocarbures, il a été procédé, l’année passée, à la composition d’un comité interministériel chargé de préconiser une méthode pour la réalisation de 5 milliards Usd d’exportations, et d’élaborer un projet de loi portant création de zones frontalières de libre-échange commercial.

Noreddine Oumessaoud