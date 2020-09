<span style='text-decoration: underline;'>Ecole des Cadets d’Oran </span>:<br><span style='color:red;'>241 candidates au concours d’admission</span>

Pas moins de 241 candidates ont passé le concours d’admission à l’Ecole des Cadets de la Nation du cycle secondaire d’Oran «Chahid Hamdani Adda», dit Si Othmane, relevant de la 2e Région militaire, en prévision de la rentrée scolaire 2020-2021.

«Le concours, qui a débuté dimanche et pris fin mardi, a vu la participation de 241 candidates issues de différentes régions du pays», a indiqué à l’APS le chef de bureau communication, information et orientation de l’école, le capitaine Lakehal Ahmed.

«Les candidates ont obtenu des moyennes de 17,6 sur 20 au cycle d’enseignement moyen», a-t-il fait savoir. Lors du concours, tous les moyens nécessaires de protection contre la Covid-19 à savoir les masques de protection, le gel hydroalcoolique, avec en prime le respect de la distanciation, le test rapide et le détecteur de la température, ont été mis à la disposition des candidates. Le capitaine Lakehal a précisé que 100 candidates seront retenues parmi celles ayant passé le concours, la consultation médicale et le test de la condition physique, soulignant que les résultats définitifs du concours seront communiqués sur le site du ministère de la Défense nationale entre le 28 et le 30 septembre en cours.

Les concours d’admission des filles aux Ecoles des Cadets de Blida et Sétif se sont tenus durant la même période. Concernant le recrutement des garçons, il se fera par voie directe depuis les sept Ecoles des Cadets de la Nation du cycle moyen. Pour rappel, l’Ecole des Cadets de la Nation d’Oran a obtenu un taux de réussite de 100 pour cent à l’examen du baccalauréat pour l’année scolaire 2018-2019, de même qu’elle a eu la meilleure moyenne à l’échelle nationale avec 18,17.

L’Ecole a connu, en 2018, une opération de renouvellement et d’extension de ses structures pédagogiques ayant permis d’augmenter ses capacités d’accueil passant de 600 à 1.200 places pédagogiques, de même qu’elle a été renforcée par des équipements pédagogiques et de laboratoires dotées de moyens modernes et la réalisation de structures sportives, à l’instar d’une piscine et de terrains de football, de handball et de basket-ball, a-t-on fait savoir.