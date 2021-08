<span style='text-decoration: underline;'>Nouvelles révélation de l’enquête sur l’assassinat de Djamel Bensmaïl</span>:<br><span style='color:red;'>25 autres suspects arrêtés et «des informations étonnantes»</span>

Le document de la police lève partiellement le voile sur la vérité glaçante, celle «qu’un réseau criminel, classé comme organisation terroriste, soit derrière le plan ignoble, de l’aveu de ses membres arrêtés». L’affaire du meurtre abject de Djamel Bensmaïl prend donc une dimension éminemment importante.

Des informations étonnantes, 25 nouvelles arrestations et la confirmation du caractère terroriste du complot ourdi contre la stabilité de l’Algérie. Ce sont les premiers résultats auxquels sont parvenus les enquêteurs de la DGSN dans l’exploitation du téléphone portable de Djamel Bensmaïl, retrouvé par les policiers. Dans un communiqué rendu public, hier, par la DGSN, il est apparu que 25 autres suspects dans l’affaire de l’assassinat de Djamel Bensmaïl à Larbaâ Nath Irathen (Tizi Ouzou), ont été arrêtés. La même source indique que les services spécialisés de la sûreté nationale ont procédé «en un temps record» à l’arrestation de «25 autres suspects, en état de fuite dans plusieurs wilayas du pays». Il s’agit, entre autres, de «deux individus arrêtés par les services de sûreté de la wilaya d’Oran alors qu’ils s’apprêtaient à quitter le territoire national», rapporte le communiqué. Avec ces arrestations, l’enquête préliminaire diligentée par les services compétents de la Sûreté nationale a permis de mettre derrière les verrous «61 suspects impliqués à différents degrés dans l’homicide, l’immolation et la mutilation d’un cadavre, la destruction de biens et la violation d’un siège de police», précise la même source. Il faut savoir que pour avancer aussi vite dans ses investigations, les services de police ont fait usage de techniques modernes.

Un des éléments les plus intéressant de l’enquête est en rapport avec la récupération du téléphone portable de la victime. Un véritable trésors d’informations qui a mené les enquêteurs sur une piste révélatrice de l’étendu du complot qui a visé le pays. le communiqué de la DGSN précise, à ce propos, la découverte d’ «informations étonnantes sur les véritables mobiles du meurtre du jeune Djamel Bensmaïl, qui seront révélées par la Justice ultérieurement en raison du secret de l’instruction». Le document de la police n’en dit pas plus, mais lève partiellement le voile sur la vérité glaçante, celle «qu’un réseau criminel, classé comme organisation terroriste, soit derrière le plan ignoble, de l’aveu de ses membres arrêtés». L’affaire du meurtre abject de Djamel Bensmaïl prend donc une dimension éminemment importante.

Outre ces révélations, la DGSN a diffusé sur les chaînes de télévision les aveux de trois individus arrêtés. Ce sont les intervenants directs dans le crime. Dans leurs déclarations on apprend le processus de leur recrutement et leur implication directe dans l’assassinat du jeune Djamel Bensmaïl.

Yahia Bourit