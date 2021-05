<span style='text-decoration: underline;'>Un Aid El Fitr meurtrier</span>:<br><span style='color:red;'>25 décès et près de 500 blessés en 48 heures</span>

Les services de la protection civile ont enregistré, durant les deux jours de Aïd El Fitr, 25 décès et près de 500 blessés dans des accidents de la circulation et par noyade.

Ainsi, le bilan de la DGPC précise que ses services ont effectué 368 interventions durant cette période, suite à plusieurs accidents de la circulation à travers plusieurs wilayas, engendrant 16 décès et 487 blessées. Ces derniers ont été pris en charge sur les lieux, puis évacués vers les structures sanitaires par les éléments de la protection civile. En détaillant, la DGPC précise que le plus lourd bilan a été enregistré au niveau de la wilaya de Ghardaïa avec 3 décès et 10 autres blessés avec 4 accidents de la circulation.

Par ailleurs, les éléments de la protection civile ont recensé 9 décès par noyade durant la même période au niveau de plusieurs wilayas. Il s’agit notamment d’un jeune homme âgé de 19 ans décédé à la plage de Medjdoub commune de Mostaganem, aussi un jeune homme âgé de 19 ans décédé à la plage sablette 2 dans commune de Mazaghrane. Au niveau de la wilaya de Ouargla une personne âgée de 23 ans est décédée dans une retenue collinaire zone Kaci-Twile commune de Hassi Messaoud. Un enfant âgé de 12 ans est décédé, lui, noyé dans une retenue collinaire dans la commune de Belaiba à M’sila tandis qu’au niveau de la wilaya de Chlef, un enfant âgé de 13 ans s’est noyé dans une retenue collinaire à Oued Chlef zone Abbabsa commune d’ Oued El Fhoda. A Tizi Ouzou un enfant âgé de 14 ans a été repêché dans oued sibous au lieu dit sabli commune de Tizi Ouzou. A signaler aussi le repêchage d’un homme âgé de 28 ans décédé en mer au lieu dit Rocher Blanc commune de Tigzirt. Dans la wilaya d’Oum El Bouaghi 2 personnes de sexe masculin âgés respectivement 24 ans et 23 ans sont décédés dans une retenue collinaire au lieu dit douar Kaabara commune Ouled Hamla. Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la protection civile ont effectué durant les dernières 48 heures 103 opérations de sensibilisation à travers 20 wilayas (58 communes), portant sur la pandémie du covid-19. Les unités de la PC ont effectué 59 opérations de désinfection générale à travers 12 wilayas (26 communes). Ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, où la DGPC a mobilisé pour les deux opérations 287 agents de la PC tout Grade confondu, 57 ambulances et 25 engins d’incendie.

Noreddine Oumessaoud