<span style='text-decoration: underline;'>EDUCATION</span>:<br><span style='color:red;'>25524 candidats passent le bac aujourd’hui à Oran</span>

25524 candidats passent aujourd’hui l’épreuve du bac au niveau de 81 centres qui relèvent de la wilaya d’Oran .Les services de la direction de l’éducation fournissent tous les efforts pour accueillir ces élèves selon les normes réglementaires exigées sur tous les plans .

A cet effet, quelque 8345 cadres de l’éducation dont entre autres des chefs de centres ,des enseignants surveillants vont chapeauter cet examen .Concernant le volet sanitaire vu que cet examen se déroule durant la période de crise sanitaire ,les services de la direction de l’éducation en partenariat avec ceux de la santé veillent au respect total des consignes préventives pour éviter la contamination à l’épidémie du covid19 dans les centres .Ainsi la distanciation sociale est recommandée et les élèves doivent garder la bavette et se laver les mains avec le liquide désinfectant .

Dans le même cadre ,des équipes constituées de médecins et d’infirmiers sont présents dans tous les centres durant la période de cet examen pour accompagner les élèves en cas de problèmes de santé.

Pour le bon déroulement de l’épreuve du bac toutes les dispositions sont prises pour accueillir les élèves confortablement dans une ambiance adéquate positive pour leur permettre de se concentrer et réussir cet examen.

Bekhaouda Samira