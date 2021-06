<span style='text-decoration: underline;'>Ain El Bia</span>:<br><span style='color:red;'>26 quintaux de cuivre saisis par les gendarmes</span>

Les éléments de la gendarmerie nationale ont réussi un joli coup où ils ont mis la main sur une quantité de cuivre estimée à 26 quintaux de câbles au niveau de Ain El Bia, apprend-on hier d’une source judiciaire.

En effet, dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes surtout celle liée à l’atteinte à l’économie nationale, et suite à des informations parvenues aux éléments de la brigade de la recherche faisant état de l’existence d’un individu activant dans le vol des câbles de cuivre, une enquête a été ouverte et a conduit à l’identification et la localisation du mis en cause, résidant dans un village dans la localité de Ain El Bia.

Munis d’un mandat de perquisition délivré par monsieur le procureur de la République, les enquêteurs se sont rendus au domicile du mis en cause où ils ont découvert la quantité du cuivre dissimulée dans le garage de la maison.

Le mis en cause va être présenté devant le parquet dans les jours à venir pour répondre aux chefs d’accusation de vol qualifié, recel, et destruction volontaire des biens de l’État.

H.B