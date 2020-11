<span style='text-decoration: underline;'>La police sur tous les fronts pour faire respecter les gestes barrières </span>:<br><span style='color:red;'>2690 transgressions enregistrées en cinq jours</span>

Ne pas porter la bavette de 50 dinars est synonyme d’une amende forfaitaire de 10 000 dinars imposable au moindre relâchement. Ahurissante est cette situation de relâchement contre laquelle les hommes en tenue bleue font face.

Ces derniers ont, en l’espace des cinq derniers jours, enregistré 2690 cas de différentes transgressions du protocole sanitaire. En faisant le décompte, la facture avoisine les seuils de 30 millions de dinars représentant les amendes forfaitaires imposées, conformément à la réglementation régissant le confinement, à l’encontre de ces citoyens qui ne se soucient pas de la santé des autres, sachant que l’amende imposable est de 10 000 dinars.

Du 05 au 10 du mois en cours, les policiers ont eu à faire face à pas moins de 437 cas de transgressions liées au confinement imposé durant la période nocturne et 176 autres cas liés au non respect des distanciations physiques. Le port obligatoire du masque, étant renvoyé aux calendes grecques par ces peu soucieux quant à la santé publique, occupe le haut de l’affiche puisque les policiers ont enregistré 1518 cas, verbalisés par une amende de 10 000 dinars à payer par le contrevenant au trésor public. Dans leurs différentes sorties, les policiers ont, durant la même période, fait état de la verbalisation de 125 personnes ne portant pas la bavette alors qu’elles étaient au volant, en plus de 21 cas de transgression du confinement à bord des motos.

L’activité commerciale a fait l’objet, durant la même période, de plusieurs visites des services de sécurité. Près d’une centaine de clients et près de 100 commerçants, ayant violé le dispositif ont eu «droit » à des amendes de 10 000 dinars à payer chacun à la trésorerie nationale. Dans leur descente, les policiers ont relevé près d’une cinquantaine cas de transgressions liées au nombre de clients autorisés à accéder à l’intérieur du lieu de commerce, en plus de 63 contraventions liées à l’absence totale des moyens de désinfection dans ces locaux commerciaux.

Le transport en commun n’est pas en reste. Ce secteur connu par son anarchie empirique allant des passagers empruntant les bus sans porter le masque, jusqu’à l’absence d’hygiène à l’intérieur de ces derniers et autres infractions relevées, a connu des sanctions avoisinant les 100 cas.

Les forfaitaires sont «invités » à se rapprocher des services fiscaux pour verser chacun une somme de 10 000 dinars. Il est à rappeler que le confinement partiel est rentré en vigueur depuis hier 20h jusqu’à 05h du lendemain et ce, pour une durée de 15 jours.

Yacine Redjami