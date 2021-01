<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>28 commerces fermés en une semaine</span>

Durant la semaine écoulée, les services de police ont exécuté vingt huit arrêtés de fermeture concernant des commerces. C’est suite à des contraventions ou des délits enregistrés lors d’opérations de contrôle de commerces par les services compétents qui ont proposé des fermetures que le wali a signé les arrêtés sus évoqués.

Durant la période considérée, les policiers ont contrôlé trois cent soixante commerces dans les zones urbaines sous leur coupe à travers la wilaya et ont enregistré treize contraventions et établi une proposition de fermeture qu’ils ont transmis au wali.

Les policiers ont relevé six contraventions pour non respect du confinement, et trois autres commises par des transporteurs de voyageurs. Rappelons que Mostaganem compte par les wilayas soumises au confinement. Les actions de sensibilisation pour inciter les gens à respecter les mesures barrières anti-covid sont poursuivies par la police.

Charef.N