<span style='text-decoration: underline;'>Tayeb Mahiaoui, président du MCO</span>:<br><span style='color:red;'>290 millions DA dépensées depuis aout dernier</span>

Le MC Oran, en souffrance sur le plan financier, aura besoin de pas moins de 210 millions de dinars pour terminer l’exercice footballistique en cours (2021-2022) après avoir dépensé, depuis aout dernier, quelque 290 millions DA, a indiqué samedi soir son président, Tayeb Mahiaoui.

Lors d’une conférence animée pour faire le bilan de son équipe lors de la phase aller de la Ligue 1, le boss oranais a longuement évoqué les difficultés financières rencontrées par le club phare de la capitale, allant jusqu’à déclarer que la société sportive par actions (SSPA) du MCO est «en situation de faillite». «Cela nous oblige à convoquer prochainement une assemblée générale extraordinaire pour annoncer l’ouverture du capital-social de cette société. Je peux rassurer tout le monde que tout est fin prêt, sur le plan administratif, afin que la SSPA du club soit reprise par un éventuel investisseur ou même une entreprise économique, comme ça été le cas avec certains clubs de l’élite», a précisé le patron des «Hamraoua», en poste depuis août dernier. Détaillant les dépenses que la trésorerie du club a consommées depuis son investiture à la tête de la SSPA/MCO, Mahiaoui a notamment mis en relief les «dettes énormes que nous étions contraints d’honorer auprès de la Chambre nationale de résolution des litiges». «Sans ses dettes, estimées à 84 millions DA, notre situation financière aurait été meilleure. Outre ces dettes, qui remontent à cinq ans auparavant, nous avons, entre autres, dépensé pas moins de 150 millions DA en guise des salaires des joueurs et 27 millions autres pour assurer les mensualités du staff technique», a-t-il encore dit. Il a, en outre, fait savoir que le club a reçu 180 millions DA représentant l’apport des sponsors, alors que le restant des sommes dépensées proviennent de ses contributions personnelles et de prêts contractées auprès de proches du club. Côté effectif, Mahiaoui a annoncé l’engagement officiel de deux nouveaux joueurs à l’occasion de l’actuel mercato, à savoir, le gardien de but Athmane Toual et le milieu de terrain, Abdelsamad Bounoua. Les Rouge et Blanc oranais ont terminé à la troisième place la place avec 33 points, en attendant le déroulement du restant des matchs en retard comptant pour cette première partie du championnat, qui s’étale cette saison sur 38 journées, rappelle-t-on.