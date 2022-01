<span style='text-decoration: underline;'>LRF Oran</span>:<br><span style='color:red;'>2ème journée Ben Badis et Merine confirment</span>

Dans le groupe B de la régionale une, le CRB Ben Badis semble décider à faire parler de lui et oublier les débâcles de la saison dernière en inter-région.

En accueillant le Widad de Hammam Bou Hadjar, les gars de l’ex Descartes ont obtenu une victoire à l’arraché d’un but à zéro mais gardent leur première place en compagnie du ZSA Témouchent victorieux devant Chebikia (2 à 1). Le CRB Sfisef est tombé à Ouled Mimoune alors que l’Olympique de Boulkhanéfis s’est racheté vendredi dernier en battant par deux buts à zéro son hôte Chabat. En bas du classement, le GS Sidi Khaled concède sa seconde défaite à El Amria et ferme la marche avec zéro point dans son compteur. Dans le palier de la régionale deux C, ce sont les gars de l’ex Zagla de l’IRB Merine qui réalisent un sans faute suite à leur facile victoire de trois à zéro face à la lanterne rouge Sidi Ali Boussidi. Le second, Sidi Yagoub a obligé Sebdou au partage de points et même résultat obtenu par Bedrabine qui occupe la sixième place, devancé par Sidi Brahim qui n’a pas joué face au club local de Masrsat Ben Mhidi. Le Rapide de Lamtar s’est vite racheté en battant samedi dernier Ain Youcef par deux à zéro.

B. Didéne