<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>2ème Salon de l’exportation hors hydrocarbures</span>

Les responsables de la chambre de commerce et d’industrie de Mostaganem organiseront durant trois jours, 9-10 et 11 mai prochain le deuxième salon de l’export hors hydrocarbures.

Des opérateurs économiques locaux dont des exportateurs, des responsables de banques, les douanes, les impôts et éventuellement des représentants diplomatiques étrangers en poste à Alger (ils ont été invités) participeront audit salon. Des spécialistes animeront des conférences en rapport avec le thème du salon, tout en rappelant les facilités et appuis que l’Etat accorde pour promouvoir les exportations hors hydrocarbures avec l’objectif des pouvoirs publics d’atteindre plus de 7 milliards de dollars d’ici la fin 2022. Des expositions de divers produits seront organisées. La zone de libre échange commerciale africaine constitue une véritable opportunité. Indiquant à ce sujet que la câblerie « Sidi Bendehiba » de Mesra (Mostaganem) un véritable complexe de produits liés à l’énergie exporte vers le Sénégal, en plus de certains pays européens. Les responsables de ce complexe vont également exporter leurs produits au Mali et au Niger. D’autres opérateurs économiques sont spécialisés dans l’exportation de la pomme de terre. Mostaganem, possède des opportunités. Aussi, celles-ci offrent l’occasion pour les hommes d’affaires algériens et de pays africains et d’autres de développer un sérieux partenariat.

Charef.N