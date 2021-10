<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbes</span>:<br><span style='color:red;'>3.258 logements distribués le premier novembre prochain</span>

Selon les autorités locales, ce sont 3.258 unités de logements qui seront distribuées à leurs propriétaires dans le cadre des festivités du 67ème anniversaire du déclenchement de la révolution de 1954.

Ces 3.258 logements sont répartis au niveau de différentes régions de la wilaya comme suit: 2.000 logements locatifs, 1.147 autres types LPL, 50 unités LPA et les 61 aides aux logements ruraux. A savoir que durant l’année en cours, il a été distribué un lot de 5.133 logements de différentes formules, plus les 3.285 le mois prochain et 500 logements publics locatifs en fin d’année. Ce qui ramène un total de 8.891 logements distribués pour l’année 2021.

M. Bekkar