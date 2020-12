<span style='text-decoration: underline;'>El Ouricia (Sétif)</span>:<br><span style='color:red;'>3 morts dans une explosion d’une bouteille de gaz butane</span>

Trois (3) personnes ont péri mercredi, dans un incendie, suivi de l’explosion d’une bouteille de gaz butane à l’intérieur d’une serre, aménagée en chantier de creusement d’un puits à douar Al-Haoicher dans la région d’Oued Chair dans la commune El Ouricia (Nord Sétif), a-t-on appris des services de la protection civile.

L’unité de la protection civile d’El Ouricia, alertée, a entamé son intervention vers 1h du matin pour un incendie suivi de l’explosion d’une bouteille de gaz butane dans une serre en plastique remplie de bottes de foin, a précisé à l’APS, le chargé de la communication auprès de la direction locale de la protection civile, le capitaine, Ahmed Lamamra.

La même source a expliqué que les corps sans vie des victimes, qui sont le propriétaire du chantier (47 ans) et deux ouvriers (33 et 40 ans), ont été découverts par les services de la protection civile lors de l’extinction des flammes qui ont complètement décimé la serre, longue de 8 mètres et 1000 bottes de foins.

Les éléments de la protection civile sont parvenus à empêcher la propagation des flammes vers 3 autres serres abritant 17 veaux et des volailles, a détaillé le capitaine Ahmed Lamamra.

Les dépouilles ont été transférées à la morgue du CHU-Mohamed Abdenour Saadna, tandis que les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.