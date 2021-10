<span style='text-decoration: underline;'>Batna</span>:<br><span style='color:red;'>3 morts et 5 blessés dans un accident de la circulation</span>

Trois (3) personnes ont trouvé la mort et cinq (5) autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu jeudi sur le tronçon de la RN-77 reliant les villes de Batna et Merouana près de Nafla dans la commune de Hidoussa, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la direction de la Protection civile.

Une violente collision entre une voiture et une ambulance relevant du secteur sanitaire de Merouana a causé la mort sur place de trois personnes âgées entre 34 et 77 ans, a-t-on indiqué. Les éléments de la Protection civile ont évacué les blessés âgés entre 20 et 48 ans vers le CHU de Batna, selon la même source. Les dépouilles des victimes décédées ont été transportées vers la morgue du même établissement de santé, est-il précisé. Les services de la Protection civile ont mobilisé deux camions d’intervention et cinq ambulances pour la prise en charge des victimes, a ajouté la même source. Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.