<span style='text-decoration: underline;'>Ain El-Beida et Misserghine</span>:<br><span style='color:red;'>3 nouveaux bureaux de postes dans les cités AADL</span>

Des milliers de logements AADL ont été réalisés à l’ouest de la ville notamment au nouveau pôle urbain Ahmed Zabana à Misserghine.

Ces cités habitées étaient auparavant dépourvues de bureaux de poste, et les habitants étaient obligés de se déplacer soit à Ain El Beida ou à la ville d’Oran pour effectuer les différentes opérations postales.

Mais les choses vont s’améliorer dans les semaines à venir avec l’ouverture de 3 nouveaux bureaux de poste dans les nouvelles cités AADL. Un véritable plus pour ces cités en matière d’équipements. Ces réalisations entrent dans le cadre de l’élargissement du réseau postale en vue de rapprocher les services postales et financières du citoyen. Pour ces 3 nouveaux bureaux de poste ouverts, il s’agit du bureau Charfaoui Mohamed à la cité 1300 logements AADL à Misserghine, Meliani Benyamina à la cité 4000 logements ainsi que le bureau Chibani Mohamed à la cité 2500 logements.

Les habitants de ces cités ont salué la mise en service de ces nouveaux bureaux de poste et espèrent que les services seront à la hauteur de leurs attentes, notamment la disponibilité de la liquidité.

Par ailleurs, ces derniers mois, et afin d’améliorer les services au niveau des postes, des systèmes de file d’attente intelligents ont été installés pour organiser davantage les différents services financiers et postaux. En effet, ce système est performant au niveau de la grande poste, où plusieurs guichets sont disponibles. Chaque client obtient un ticket numéroté dès l’entrée, après il s’assoit pour attendre son tour et le numéro du guichet où il va effectuer l’opération voulue.

Fethi Mohamed