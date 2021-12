3 personnes arrêtées en possession d’un kilo et demi de kif et des comprimés psychotropes

Exploitant des informations, les éléments de la police judiciaire de la police judiciaire ont interpellé deux individus qui circulaient à bord d’une voiture. La fouille de ce véhicule a permis aux policiers la découverte de près d’un kilogramme et demi de kif.

L’enquête a permis l’identification d’un troisième membre de ce réseau, qui est en fuite. Présentés au parquet, les deux mis en cause ont été placés en détention préventive. Dans une autre affaire, les policiers, agissant suite à des informations, ont arrêté un chauffeur de taxi et son complice en possession de près de mille comprimés psychotropes de marque « prégaline 300mg ». Les mis en cause ont été présentés devant le parquet. Compte tenu du grand nombre d’affaires liées au trafic de stupéfiants traitées par les services de sécurité et les quantités de drogue (kif et psychotropes) saisie, il est clairement démontré que ce trafic porte de graves atteintes à la santé des citoyens et à l’économie nationale, et prend chaque jour des proportions alarmantes en dépit d’une lutte acharnée menée par les services de sécurité tous corps confondus et l’armée nationale contre les narcotrafiquants.

Durant les dix premiers mois de l’année courante, les policiers de la sûreté de wilaya de Mostaganem, chargés de la lutte contre les stupéfiants, ont saisi dans le cadre de plus de 1700 affaires traitées, 25 kg de kif, 13400 comprimées psychotropes, 45 grammes de cocaïne, plus de 200 cigarettes mélangées avec du kif et plus de trente trois milles bouteilles de boissons alcoolisées qui étaient destinées à la vente sans autorisation.

Il convient d’indiquer qu’un grand nombre des affaires sus évoquées a été traité grâce à la collaboration des citoyens honnêtes qui signalent les agissements de dealers dont ils ont connaissance, aux services de police.

Charef. N