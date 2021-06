<span style='text-decoration: underline;'>Un réseau international de trafic de drogue démantelé</span>:<br><span style='color:red;'>3 quintaux de kif et 1 kg de cocaïne saisis à Es-Senia</span>

Près de 3 quintaux de kif traité et 1 kg de cocaïne ont été saisis par les éléments de la police judiciaire d’Oran.

Une opération qui s’est soldée par l’arrestation de trois personnes âgées de 22 et 40 ans , dont des repris de justice et faisant partie d’un important réseau international de trafic de drogue démantelé durant cette semaine . Il s’agit de la toute récente affaire effectuée par les éléments de la «BRI», relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran, apprend t-on jeudi auprès de ce corps sécuritaire En effet, la Brigade de Recherche et d’Investigation «BRI», relevant du service de la police judiciaire de la sûreté d’Oran, et encore une fois , a réussi à mettre hors d’état de nuire un grand réseau international de trafic de stupéfiants, spécialisé dans la contrebande internationale de stupéfiants.

Agissant sur des informations, parvenues aux services de la dite brigade faisant état de l’existence d’un réseau activant dans la contrebande, le stockage et le transport de kif traité « résine de cannabis» et résident à Oran centre, les hommes de la BRI ont mené une vaste investigation qui a conduit à l’identification et à la localisation du mis en cause. Munis d’un mandat de perquisition délivré par Monsieur le procureur près le tribunal d’Oran, les enquêteurs ont interpellé le mis en cause chez lui où ils ont mis la main sur 5 cartons contenant du kif traité et pesant 10 kg de kif traité.

Poursuivant les investigations, les hommes de la BRI ont réussi à identifier les autres membres de ce réseau. Ils ont été localisés au niveau de la commune d’Es-Senia. Après avoir eu un mandat de perquisition, les policiers enquêteurs se sont rendus aux domiciles de ces narcotrafiquants.

La perquisition du domicile du fournisseur a permis aux éléments de la BRI de mettre la main sur une quantité de kif traité estimée à 285 kg de, ainsi qu’1 kg de cocaïne. L’expertise du laboratoire a bien confirmé qu’il s’agit bien de cette substance a- t- on appris hier lors de la conférence de presse organisé au siège de la sûreté de wilaya. L’opération s’est soldée ainsi par la saisie de quatre véhicules et une grosse moto, ainsi qu’une somme d’argent estimée à plus de 11 millions de centimes, représentant les revenus de la vente de cette drogue.

Poursuivant les investigations, le troisième complice a été identifié, localisé et arrêté. A signaler que les membres de ce réseau ont été présentés hier devant le parquet pour répondre aux chefs d’inculpation d’appartenance à un réseau criminel international de trafic de drogue.

Trafic international de stupéfiant, et drogue dure «cocaïne», atteinte à la sécurité nationale, atteinte à l’économie nationale, et atteinte à la santé publique. Ainsi que transfert illicite de devise .Ils ont été placés sous mandat de dépôt.

Selon les services de la police d’Oran, cette opération s’enregistre dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes et surtout le trafic de stupéfiants. Pour cela, les éléments de la police d’Oran mènent une guerre sans merci pour lutter contre ce fléau.

