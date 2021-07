<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté d’Alger</span>:<br><span style='color:red;'>3 réseaux criminels de trafic de véhicules démantelés</span>

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont démantelé trois réseaux criminels spécialisés dans le trafic de drogue, l’émigration clandestine et le trafic international de véhicules.

Selon un communiqué de la Sûreté de wilaya d’Alger, ces opérations ont permis la saisie de quantités de drogue, de sommes d’argent, de huit véhicules et autres moyens. «Les services de sûreté de la wilaya d’Alger, représentés par la Brigade de lutte contre le trafic de drogue et de psychotropes de la circonscription centre de la police judiciaire ont démantelé un réseau criminel composé de sept individus spécialisé dans le trafic des drogues dures, l’immigration clandestine et la résidence illégale».

Cette opération s’est soldée par «la saisie de 720 grammes d’héroïne, de la somme de six milliards sept cent quarante quatre millions de centimes, de cinquante euros et de 290 flacons contenant une solution médicale utilisée dans la fabrication des drogues de type héroïne, du matériel utilisé dans la préparation des drogues de type héroïne, deux micro-portables, deux véhicules touristiques et 15 téléphones portables». L’opération a été menée sur la base d’informations parvenues aux éléments de la brigade selon lesquelles deux individus s’adonnaient au trafic de drogue de type héroïne dans les quartiers de la capitale», selon le même document. Un plan bien ficelé mis en place a permis de démanteler ce réseau composé de sept individus, dont trois ressortissants.

Par ailleurs, la brigade de lutte contre le vol de véhicules relevant de la circonscription centre de la police judiciaire (PJ), a arrêté une bande de malfaiteurs composée de 5 individus, âgés entre 25 et 50 ans, spécialisée dans le trafic international de véhicules, pour atteinte à l’économie nationale, faux et usage de faux et usurpation d’identité».

L’opération s’est soldée par la saisie de 8 véhicules touristiques, 12 dossiers falsifiés de véhicules, un passeport étranger et 5 téléphones portables.

De son côté, la brigade de la police judiciaire relevant de la circonscription administrative de Birtouta a démantelé une bande criminelle composée de 3 individus spécialisée dans le trafic de drogues et de psychotropes.

L’opération a permis la saisie d’une quantité de cannabis, une épée de grande taille, une somme de 40.500 Da, 25 comprimés psychotropes et un chien de race staff américain. Après parachèvement des procédures légales en vigueur, les mis en cause ont été déférés devant le Parquet territorialement compétent, qui a ordonné le placement des membres de la bande de malfaiteurs sous mandat de dépôt à l’établissement pénitentiaire.

Noreddine Oumessaoud