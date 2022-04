<span style='text-decoration: underline;'>Plusieurs boucheries ciblées</span>:<br><span style='color:red;'>3 tonnes de viande saisies à M’dina Jedida</span>

3 tonnes de viande divers (rouge, blanche, abats) impropres à la consommation humaine ont été saisies à M’dina Jedida, a- t-on appris hier de la cellule de communication de la police d’Oran.

En effet , c’est lors d’une opération de contrôle visant les boucheries de M’dina Jedida , et effectuée par les éléments de la commission de la santé, de l’hygiène et de la protection du consommateur de la commune d’Oran, en collaboration avec les services de la direction du commerce, de la santé et des éléments de la police de la protection d’environnement, relevant du service de la voie publique , accompagnée par les services de l’organisation algérienne de la protection et d’orientation du consommateur et de son environnement, que cette importante quantité de viande a été saisie, pour défaut d’hygiène et absence de conditions de conservation, ajoute la même source.

Des mesures ont été prises contre les contrevenants qui seront poursuivis en justice pour la mise en danger de la santé publique. Pour rappel, une quantité de 40 kg de viande impropre à la consommation a été saisis dans un hôtel de luxe en février dernier, que le propriétaire d’un restaurant sis à Akid Lotfi a été interpellé après la découverte d’importantes quantités de viande impropre à la consommation humaine dans son local, ainsi que dans un dépôt lui appartenant.

A signaler que plusieurs magasins, restaurants et hôtels ont été sanctionnés durant les deux derniers mois pour non- respect, des conditions d’hygiène, ainsi que de salubrité publique et négligence. Pour rappel, plusieurs infractions liées au manque d’hygiène et à la vente de viande impropre à la consommation humaine ont été relevées lors des sorties effectuées par les services de la police et de la gendarmerie accompagnés par les services de l’APC, et ceux des brigades mobiles relevant de la direction du commerce de la wilaya d’Oran.

Rappelons que lors de quatre opérations de contrôle, près de 7 quintaux de viande impropre à la consommation humaine ont été saisis lors des opérations effectuées à Sidi Chahmi, Es-Senia et Bir El Djir.

Feriel B