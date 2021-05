<span style='text-decoration: underline;'>Les excès de vitesse prennent des tournures dramatiques à Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>3 voitures dérapent en 24 heures faisant un mort et 3 blessés</span>

Dans la nuit de lundi à mardi, un véhicule utilitaire de marque Toyota Hilux a dérapé prés de la commune de Sidi Hammadouche, daïra d’Ain El Berd, à une quinzaine de kilomètres au nord de Bel Abbés.

La voiture s’est encastrée dans un arbre tuant le chauffeur de sexe masculin âgé de 44 ans. Puis, en fin d’après-midi de lundi dernier, une voiture de marque Peugeot 405 a dérapé entre le village Kedadra et la commune de Bedrabine faisant trois blessés dont une femme, tous évacués par le SAMU vers l’hôpital de Ben Badis. Le troisième accident similaire est le dérapage d’une voiture sur la RN 95 entre les communes de Tabia et Boukhanéfis et heureusement aucune victime n’est à déplorer.

Après donc les six décès sur les routes en moins de 24 heures en fin de semaine passée, voila que les routes causent des drames à Sidi bel Abbés suite à trois accidents semblables suite à leur dérapage. Encore une fois, la police et la protection civile invitent les conducteurs à éviter les excès de vitesse souvent synonyme de perte de contrôle des voitures.

M.Bekkar