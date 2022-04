<span style='text-decoration: underline;'>30.000 tonnes ont été enregistrées en 2021</span>:<br><span style='color:red;'>30.000 tonnes ont été enregistrées en 2021</span>

La production de la sardine en forte hausse Le pic de production enregistré en août 2021 représente une augmentation de 127% par rapport à 2020 et de 96% par rapport au pic enregistré en 2019.

Qualifiée de poisson du pauvre, la sardine qui fait régulièrement parler d’elle dans les marchés de la République a fait l’objet d’une attention particulière de la part des pouvoirs publics. Mais il est aisé de constater que ce sont les pics de prix qu’elle a atteint qui a été la principale motivation des pêcheurs qui en ont fait un produit attractif. A plus de 1400 dinars le kilo par moment l’année dernière, on pourrait penser que les quantités pêchées sont en recul. Mais les statistiques du ministère de la Pêche et des productions halieutiques disent, justement, le contraire. En effet, dans un communiqué rendu public, dans la soirée d’avant-hier, l’on apprend que la production de la sardine a augmenté en 2021 à environ 30.000 tonnes. La même source fait un autre constat que les Algériens sur les prix, puisqu’elle affirmé une baisse de ses prix au cours de cette année.

Les chiffres du ministère attestent d’une production de 29.925 tonnes durant l’année précédente. Ce qui représente une augmentation de 60% par rapport à 2020.

L’on avait enregistré en 2020 une production de 18.441 tonnes. Cette hausse est d’autant plus significative à bien lire les statistiques du ministère que l’on retient la hausse de 20% par rapport à 2019 où les pêcheurs ont pris dans leurs filets 24.858 tonnes. On retiendra ainsi un bond conséquent en une seule année, couvrant largement les productions de deux années consécutives. Objectivement, cette prouesse ne devrait rien au hasard, mais le communiqué du ministère ne va pas dans le détail pour expliquer cette hausse. On retiendra par contre que la production en mai dernier a atteint 3.387 tonnes, avant de grimper à 4.147 tonnes en juin et 3.591 tonnes en juillet.

Le plus grand chiffre a été réalisé au mois d’août avec 7.249 tonnes avant qu’il ne recule à 6.668 tonnes en septembre et à 2.754 tonnes en octobre.

Un graphique qui pourrait s’expliquer par le cycle naturel de la vie de la sardine. Mais un constat a été établi, à savoir que le pic de production enregistré en août 2021 représente une augmentation de 127% par rapport à 2020 et de 96% par rapport au pic enregistré en 2019. La production de la sardine a oscillé entre 143 tonnes et 423 tonnes (janvier-avril), alors qu’elle a atteint 396 tonnes en novembre et 550 tonnes en décembre. Le volume de la production a impacté les prix dont la moyenne était, en mai dernier, de 432 da, avant d’augmenter en juin à 434 da pour reculer à 416 da en août. La moyenne mensuelle la plus basse a été enregistrée au mois de septembre avec 376 da. Ainsi, les prix moyens des six mois hors période de repos biologique se sont élevés à 413 da, soit 14% de moins par rapport à la même période en 2020 et 8% par rapport à la même période en 2019, selon les données du ministère.

Il y a lieu de préciser l’impossibilité d’élever des sardines en milieu contrôlé, contrairement à d’autres poissons.

Le ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques met en exergue l’échec de nombreuses tentatives à travers beaucoup de pays de développer des techniques modernes et peu coûteuses pour assurer les conditions biologiques propices.

Anissa Mesdouf