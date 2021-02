<span style='text-decoration: underline;'>Sélection algérienne de cyclisme (cadets)</span>:<br><span style='color:red;'>30 coureurs testés à Oran</span>

Quelque 30 cyclistes ont pris part à Oran au premier test régional de présélection organisé par le staff technique de la sélection algérienne des cadets en collaboration avec la Ligue oranaise de cyclisme, a-t-on appris de cette dernière.

Cet événement, qui a eu lieu vendredi au niveau de la 5e route périphérique, a été réservé aux courses contre la montre, a précisé à l’APS, le président de la Ligue oranaise de cyclisme, Karim Guerabiou. Les athlètes concernés, représentant les Ligues d’Oran, Aïn Temouchent, Sidi Bel-Abbès et Mostaganem, ont été conviés à effectuer trois courses contre la montre de trois distances (60, 100 mètres, et 4 kilomètres), a fait savoir le même responsable. Se félicitant de la bonne organisation de cette manifestation, le patron de Ligue oranaise de cyclisme, a indiqué au passage que ce rendez-vous a donné le coup d’envoi de la saison sportive du cyclisme à Oran après une année d’arrêt à cause de la pandémie de coronavirus. Il a, en outre, informé que le staff technique de la sélection nationale des cadets à prévu un autre test régional à Oran dans les prochaines semaines, «afin de dénicher les meilleurs coureurs pour les préparer aux prochaines échéances internationales».