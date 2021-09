<span style='text-decoration: underline;'>Bejaia</span>:<br><span style='color:red;'>30 ha de végétation partis en fumée ces dernières 24 heures</span>

Pas moins de 30 hectares de végétation ont brûlé ces dernières 24 heures dans la wilaya de Bejaia, théâtre, durant ce laps de temps, de 27 foyers d’incendies, a annoncé la protection civile.

Tous les feux ont été maîtrisés, soit tard dans la nuit du mardi ou en ce mercredi matin, a-ton précisé de même source, indiquant que six feux ont été importants, notamment ceux survenus, dans la soirée, à Boukhlifa, Aokas et Darguina à l’Est et Semaoun à l’ouest, sans pour autant faire de victimes ni de dégâts dans les habitations. L’origine des feux n’a pas été déterminée et d’aucuns en attribue les causes à la canicule qui règne dans la région depuis quelques jours. Un appel à la vigilance a été lancé dans ce sens, notamment pour ce mercredi ou la météo affiche des températures de 40 degré et plus. Tous les éléments de la protection civile sont sur le qui-vive pour parer à toutes éventualité, a-t-on ajouté.