<span style='text-decoration: underline;'>Deux faussaires arrêtés à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>30 millions de centimes en faux billets saisis</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes surtout celles liée à l’atteinte des biens et des personnes, les éléments de la police judiciaire de la 10ème sûreté ont réussi à mettre hors d’état de nuire un réseau de faussaires spécialisé dans la falsification des billets de banque de type 2000 DA, a-t-on appris hier de la sûreté d’Oran lors d’un point de presse.

En effet, l’enquête a été ouverte suite à une plainte déposée par un citoyen faisant état qu’un automobiliste lui avait donné un faux billet de banque de 2000 DA, a-t-on indiqué. L’enquête diligentée par la police a conduit à l’identification et l’arrestation, en un temps record, de l’automobiliste, qui a avoué les faits en dénonçant son partenaire.

Ce dernier a été interpellé au niveau de la Rue Mouloud Feraoun. Mis en fouille, le faussaire était en possession de 51 faux billets de type 2000 DA qui portent le même numéro de série que premier billet saisi.

Munis d’un mandat de perquisition délivré par monsieur le procureur de la république près le tribunal d’El Othmania , les policiers enquêteurs se sont rendus au domicile du deuxième et principal accusé sis à Maraval où il a été procédé à la saisie de 101 autres faux billets de banque de type 2000 DA.

Du matériel utilisé dans l’opération de falsification, ainsi que des mandats de transfert d’argent, au nom de la poste centrale et de la banque extérieure d’Algérie ; ont également été saisis.

Pour répondre aux chefs d’inculpation d’association de malfaiteurs, d’utilisation et la transaction de faux billets de banque, ainsi que le faux et usage de faux, les mis en cause ont été présentés hier devant le parquet près le tribunal correctionnel d’El Othmania , et ont été auditionnés par le juge d’instruction qui a décidé de les mettre sous mandat de dépôt.

Fériel.B