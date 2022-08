<span style='text-decoration: underline;'>UN DEALER MIS HORS D’ÉTAT DE NUIRE </span>:<br><span style='color:red;'>3035 comprimés d’hallucinogène saisis à «Taureau»</span>

Une quantité de psychotropes considérable estimée à 3035 comprimés de différentes marques a été saisie par les éléments de la police de la 13ème sûreté urbaine dans le quartier de Taureau.

La quantité a été saisie chez un dealer âgé de 32 ans, un repris de justice notoire. Une affaire qui s’est soldée par la saisie d’une somme d’argent estimée à 25 millions de centimes. En effet, agissant sur des informations parvenues aux éléments de la police faisant état de l’existence d’un dealer qui commercialise des hallucinogènes parmi les jeunes des quartiers : «Taureau», «les Amandiers» et «Eckmuhle», le dealer a été placé sous surveillance, et a été appréhendé en flagrant délit en possession de 53 comprimés de psychotropes. Poursuivant l’enquête et munis d’un mandat de perquisition, les policiers se sont rendus au domicile familial du mis en cause. La perquisition s’est soldée par la saisie de 3000 comprimés dont 1200 unités de Prégabaline 300mg, et 1800 autres de marque Rivotril. Les enquêteurs ont mis la main ainsi sur une somme d’argent estimée à 25 millions de centimes, représentant les revenus de la vente des psychotropes. Pour répondre aux chefs d’accusation de détention et commercialisation de psychotropes, le mis en cause a été présenté hier devant le procureur de la République près le tribunal correctionnel d’Oran ( Tassili), qui a décidé de le mettre sous mandat de dépôt. Pour rappel, les éléments de la police d’Oran ont réussi , auparavant, à démanteler plusieurs réseaux criminels spécialisés dans le trafic de la drogue (kif traité, cocaïne et des psychotropes) , ainsi que des réseaux de trafic humain (harraga).

Fériel.B