<span style='text-decoration: underline;'>FEUX DE FORÊTS</span>:<br><span style='color:red;'>31 incendies éteints ces dernières 24 heures</span>

La Protection civile a rendu public, hier, un communiqué dans lequel elle a fait savoir que 31 incendies ont été éteints ces dernières 24 heures au niveau de quatorze wilayas du pays.

«Trente-un (31) incendies ont été éteints par les services de la Protection civile au cours des dernières 24 heures, à travers plusieurs wilayas du pays», a indiqué le communiqué. Pour ce qui est des wilayas touchées, la même source a précisé que ces incendies de forêts et récoltes ont été éteints à travers Chlef, Batna, Blida, El Tarf, Bejaïa, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Guelma, Sétif, Skikda, Médéa, Boumerdes, Bordj Bou Arreridj. Donnant de plus de détails sur les superficies détruites, la Protection civile a souligné que «ces incendies ont touché 3 forêts, trois 3 maquis et 22 broussailles ainsi que 5 récoltes ayant causé des pertes estimées à un (1) hectare de forêt, 3 hectares de maquis, 16 hectares de broussailles, 318 bottes de foin, 468 arbres fruitiers et 13 palmiers».

La même source a précisé que, concernant la situation des incendies de forêts arrêtée à 10h00 hier, les unités de la Protection civile sur les lieux procèdent à l’extinction et la maîtrise de deux (2) incendies de forêts déclarés au niveau des wilayas d’El Tarf et Skikda. Il est à signaler, par ailleurs, que les ministres de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou se sont rendus samedi dernier à Souk-Ahras pour s’enquérir de l’opération de prise en charge des familles touchées par la vague d’incendies qui se sont déclarés dans plusieurs régions de la wilaya.

Lors de cette visite à Souk- Ahras, les ministres se sont enquis du volume des dégâts causés par ces incendies à travers les mechtas de Redid, El Ghara, et Remila dans la commune de Zaârouria (plusieurs têtes bovines et ovines et de chèvres, des rushs d’abeilles et autres surfaces d’arbres fruitiers calcinées). Au siège de la wilaya, M. Henni et Mme Krikou se sont enquis également du déroulement de l’opération de collecte et de conservation des denrées alimentaires envoyés à la wilaya depuis jeudi dernier dans le cadre des caravanes de solidarités venues de différentes wilayas du pays.

M. Henni : «L’Etat demeurera aux cotés des familles touchées» Intervenant à cette occasion, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural a affirmé que l’Etat demeurera aux cotés des familles touchées par les incendies dans les différentes wilayas du pays, précisant qu’une «commission sera dépêchée pour recenser les dégâts des incendies en vue d’indemniser les sinistrés dans les meilleurs délais».

Il a indiqué que «des mesures ont été prises pour indemniser les citoyens ayant subi des pertes en têtes ovines, bovines et de chèvres et même en matériel d’irrigation», saluant à l’occasion l’élan de solidarité manifesté dans les différentes régions du pays en faveur des wilayas de Souk-Ahras et d’El Tarf. De son côté, Mme Krikou a précisé que cette visite s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune visant à garantir une meilleure prise en charge et l’accompagnement des familles touchées par cette catastrophe. Elle a insisté sur l’importance de garantir une prise en charge psychologique et sociale des familles touchées à travers une mobilisation totale des cellules de proximité composées de psychologues, d’assistants sociaux et de médecins en vue de fournir la prise en charge psychologique aux membres des familles ayant subi des traumatismes psychologiques.

La ministre a insisté sur «l’urgence d’accorder une importance capitale aux enfants scolarisés traumatisés pour leur permettre un retour aux bancs des classes dans de bonnes conditions». Il convient de signaler, enfin, que les deux ministres ont présenté les condoléances au nom du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane aux familles des victimes des incendies et ont rendus visite à trois familles ayant perdu des membres de leur famille dans les incendies qui se sont déclarés dans la wilaya de Souk-Ahras.

Mohand. S