<span style='text-decoration: underline;'>Foot/ Mondial 2022</span>:<br><span style='color:red;'>32 rencontres sans défaite, les Verts gardent la cape d’invincibilité</span>

Après 32 rencontres (24 victoires et 8 matches nuls), l’Algérie ne cesse d’améliorer sa série d’invincibilité. Chaque match depuis désormais trois ans est l’occasion de se rappeler que l’Algérie ne perd plus.

A l’échelle mondiale, les Verts intègrent désormais le top 4 de tous les temps, dépassant ainsi l’Argentine et ses 31 matches sans défaite et se rapprochant du top 3, composé du Brésil (35 matches sans défaite, de l’Espagne (également 35) et surtout de l’Italie, désormais tenant du titre avec 37 rencontres disputées sans défaite.

Pour espérer obtenir le record, il faudra demeurer invaincu face au Burkina Faso, durant les deux matches amicaux pré-CAN 2022 puis les trois premières rencontres de la CAN au Cameroun, en sachant que le troisième match de l’Algérie dans son groupe l’opposera… à la Côte d’Ivoire.

Avec cette nouvelle victoire face à Djibouti, le sélectionneur national Djamel Belmadi, s’est dit content de la production de ses joueurs.

« Je suis très content de la prestation de mon équipe, qui s’est bien appliquée tout au long des 90 minutes de jeu. Les joueurs étaient à la hauteur, et ont prouvé qu’ils étaient capables de relever le défi dans toutes les situations », a réagi Belmadi, dont les propos ont été repris par la presse à l’issue de la rencontre.

Les « Verts » ont ouvert le score par Belaïli (29e), avant que Benrahma (40e) et Feghouli (42e) ne permettent à l’Algérie de se mettre à l’abri. En seconde période, Slimani, entré en cours de jeu, a marqué le quatrième but (87e).

Un succès qui permet aux « Verts » de s’emparer de la première place au classement avec 13 points, avec deux longueurs d’avance sur le Burkina Faso, tenu en échec, à la surprise générale, par le Niger (1-1), au Grand stade de Marrakech.

« En dépit des changements opérés à l’occasion de cette rencontre, les joueurs sont restés concentrés sur le terrain, en appliquant à la lettre les consignes, ce qui leur a permis de prendre un net avantage avant la pause (3-0, ndlr). En seconde période, j’ai préféré faire sortir certains éléments pour les ménager, mais aussi pour les préserver des interventions viriles des Djiboutiens, qui se sont montrés très agressifs ».

Avant de conclure : « Nous devons oublier ce match, et nous concentrer sur le dernier rendez-vous des éliminatoires face au Burkina Faso mardi. La victoire est impérative pour pouvoir se qualifier pour les barrages haut la main ».

L’équipe nationale bouclera ces éliminatoires mardi, en recevant le Burkina Faso au stade Mustapha-Tchaker de Blida (17h00) en présence de 14.000 supporters, dans ce qui sera un rendez-vous décisif pour le passage aux barrages, prévus en mars 2022. Le Niger accueillera lundi Djibouti au stade de Niamey (17h00).