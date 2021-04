<span style='text-decoration: underline;'>Port d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>346 containers ont dépassé les délais de sortie du port</span>

Dans une déclaration à l’APS, M. Korba a indiqué que 2.315 containers se trouvent actuellement au niveau du port dont 1.969 sont dans les délais réglementaires fixés à 21 jours et 346 autres ont dépassé ces délais de leur sortie du port, ajoutant que 90 containers sur les 346 sont 40 à 120 jours au port dépassant les délais réglementaires fixés à 21 jours ce qui nécessite leur sortie et leur transfert vers les 14 entrepôts douaniers que compte la wilaya. Le port dispose actuellement de deux scanners et est en voie d’acquérir un troisième qui sera mis en place au niveau du terminal des containers prévu d’être réceptionné en juin prochain, ce qui permettra d’améliorer les conditions de gestion de l’activité des containers, a-t-il fait savoir. Avec la réception du projet d’extension du port, le traitement de 500.000 containers par an est prévu dans une première étape et sera revu à la hausse à 1 million de containers/an dans les prochaines années, a souligné Korba Mokhtar, ajoutant que le port pourra accueillir des navires d’un chargement de 4.000 à 8.000 containers. Les travaux dotés d’une enveloppe de 12 milliards DA portent sur l’extension du bassin d’eau de 16,5 à 24 hectares, la réalisation d’un quai de 460 mètres de long et d’une profondeur (tirant d’eau) de moins de 14 mètres conformément aux normes internationales en vigueur au niveau de la Méditerranée, selon le Pdg de l’EPO. Parallèlement au projet d’extension, le port d’Oran sera doté de deux engins de déchargement des conteneurs et de sept autres de chargement et de transfert des conteneurs du quai vers le terminal des containeurs, « ce qui donnera plus de dynamisme à l’activité portuaire », a souligné le Président directeur général de l’EPO.