<span style='text-decoration: underline;'>Cap blanc (Oran)</span>:<br><span style='color:red;'>35 agriculteurs, aviculteurs et apiculteurs touchés par les dégâts de l’incendie</span>

L’incendie, qui s’est déclaré vendredi dernier à Cap Blanc dans la commune d’Ain El Kerma (ouest de la wilaya d’Oran), a causé des dégâts à 35 agriculteurs, apiculteurs et aviculteurs, a-t-on appris lundi de la subdivision agricole de la daira de Boutlélis.

Le chef de ce département, Maarouf Kharif a indiqué que le nombre de sinistrés dans cet incendie a atteint 35 agriculteurs, aviculteurs et apiculteurs activant au niveau de la ferme «Bachir Cherif Lakhdar» de mise en valeur par concession à Cap Blanc. Les flammes ont ravagé 34 hectares d’oliviers, grenadiers, pêchers, orangers dont 376 arbres de Clémentine et Thomson et citronniers, ainsi que 4,5 ha de maraîchers (tomates, fèves, haricots verts) et 1.500 arbres brise-vent, a-t-il précisé.

Dans la même région, l’incendie a aussi détruit 15 serres destinées à l’aviculture pour oies et canards et 240 ruches d’abeilles, ainsi que du matériel d’irrigation et autres équipements, selon le même responsable. Quatre foyers d’incendies enregistrés vendredi dernier dans la wilaya d’Oran ont détruit une superficie totale de 426 ha, dont celui à Cap Blanc dans la commune d’Ain El Kerma (100 ha de forêts, 200 ha de maquis et 100 ha de broussailles), selon la conservation des forêts.