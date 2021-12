<span style='text-decoration: underline;'>Accident de la circulation</span>:<br><span style='color:red;'>35 décès et plus de 1000 blessés en une semaine</span>

Les éléments de la protection civile ont effectué 1573 interventions suite à 876 accidents de la circulation ayant causé 35 décès et 1019 blessés, traités et évacués vers les structures hospitalières.

En effet, selon le bilan hebdomadaire de la Direction générale de la protection civile, le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Illizi avec 5 décès sur les lieux d’accident et un autre blessé pris en charge par les secours puis évacué vers les structures hospitalières suite à 3 accidents de la route. En outre, les secours de la PC ont effectué 709 interventions pour procéder à l’extinction de 435 incendies urbains, industriels et autres, les plus importants enregistrés au niveau de la wilaya d’Alger avec 75 interventions pour l’extinction de 49 incendies. Aussi, pour les opérations diverses, 5549 interventions ont été effectuées durant la même période pour l’exécution de 4531 opérations d’assistance aux personnes, ainsi que le sauvetage de 351 personnes en danger. Concernant les secours à personnes, 12502 interventions ont été effectuées et ont permis la prise en charge de 12401 blessés et malades traités par les secours médicalisés sur les lieux d’accidents et l’évacuation vers les structures sanitaires. Pour les activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid19 ,les unités de la protection civile ont effectuée durant la même période, 80 opérations de sensibilisation à travers 58 wilayas portant sur la pandémie.

