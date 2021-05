<span style='text-decoration: underline;'>Sécurité</span>:<br><span style='color:red;'>3500 policiers mobilisés à Oran</span>

Dans le cadre des efforts fournis pour une bonne sécurité, et du programme des préparatifs les jours de l’Aid, les services de la police de la wilaya d’Oran ont mis en place un dispositif sécuritaire spécial.

A cet effet, quelque 3500 policiers étaient mobilisés pour assurer la sécurité à travers les différentes rues très fréquentées par les citoyens à savoir entre autres les axes menant aux différentes mosquées , aux places publiques ,tramway ,les gares .Pour le bon déroulement de cette fête religieuse toutes les dispositions ont été prises et tous les efforts ont été fournis pour garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens.

Aussi pour assurer aux automobilistes et aux piétons de circuler aisément et tranquillement dans les rues des divers quartiers de la wilaya en toute sécurité et de se déplacer durant la fête pour aller rendre visite à leurs proches ou à leurs amis pour échanger les vœux de l’Aïd en toute quiétude et les sensibiliser également sur le respect des consignes préventives pour lutter contre la propagation de l’épidémie du covid19 durant la crise sanitaire, les équipes de policiers ont renforcé les tournées à pied et en véhicules de service au niveau de leur secteur.

Bekhaouda Samira