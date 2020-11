<span style='text-decoration: underline;'>Boumerdes</span>:<br><span style='color:red;'>3,6 milliards de DA de factures d’électricité et de gaz impayées</span>

Les créances de la Société nationale de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) détenues auprès de ses clients ont atteint fin septembre dernier 3.6 milliards de dinars dans la wilaya de Boumerdes, a fait savoir dimanche le directeur local de l’entreprise, Halim Kerbadeji.

Le montant total des factures impayées par les clients de la Sonelgaz de la wilaya de Boumedres ont atteint près de 3,6 milliards de DA, après s’être stabilisé autour de 1,812 milliards de DA à la fin 2019, a indiqué le responsable à l’APS. «60 % du montant global des factures impayées concerne les abonnés ordinaires (environ 2 milliards de DA) et ceux du secteur privé (640 millions de DA)», a-t-il détaillé. «Les 40 % restants, soit plus de 910 millions de DA, représentent les factures impayées par les communes et divers organismes publics et administrations», a-t-on ajouté. M. Kerbadeji a expliqué cette augmentation des créances était notamment due à la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19.

Depuis le début de la pandémie et suite à la mesure de confinement, des perturbations dans le recouvrement des créances ont été enregistrées, a-t-il ajouté. La responsable a annoncé la mobilisation de tous les moyens nécessaires pour le recouvrement progressifs de ces créances, devenues une charge pour l’entreprise et qui freinent le développement de ses investissements destinés à améliorer le service offert aux clients. Afin de faciliter le payement de leurs factures, la Sonelgaz a mis à la disposition de ses clients un système d’accompagnement avec la création de bureaux-Conseil au niveau de ses agences commerciales, à travers toute la wilaya. A cela s’ajoute la possibilité de règlement des factures au niveau des bureaux de poste ou via Internet à l’adresse électronique de l’entreprise, a-t-on indiqué de même source.

Parallèlement à ces mesures de facilitation, M. Kerbadeji, a indiqué que sa direction a mis au point un plan prévoyant des coupures de l’alimentation en gaz et électricité et des poursuites judiciaires contre les clients qui refuseraient de payer leur consommation énergétique. Il est à noter que la consommation d’énergie électrique a connu une hausse de plus de 30 % ces dernières années à Boumerdes, en passant de 900 gigawatts en 2009 à 1200 gigawatts actuellement.