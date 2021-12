<span style='text-decoration: underline;'>MC Oran</span>:<br><span style='color:red;'>36 millions DA bientôt dans les caisses</span>

Les caisses du MC Oran devraient être renflouées dans les prochains jours par une subvention de l’ordre de 36 millions de dinars émanant du fond de la wilaya, a-t-on appris auprès de ce club de Ligue 1 de football.

Cette somme d’argent, qui sera attribuée au club sportif amateur (CSA) tombe à point nommé pour régler, ne serait-ce que partiellement, la situation financière des joueurs, s’est réjoui la même source. Le club phare de la capitale de l’Ouest fait face à une crise financière aigue ayant conduit les joueurs, en ce début de semaine, à boycotter la séance d’entrainement de la reprise. Outre le fait d’être privés de leurs salaires, ceux résidant en dehors d’Oran ont été invités aussi à quitter leur lieu d’hébergement après que la direction du club a failli à ses engagements envers les propriétaires des lieux. Une situation ayant aussi suscité l’ire de l’entraineur tunisien Mouaz Bouakaz qui n’a pas hésité à tirer la sonnette d’alarme, lui qui a pris les rênes techniques de l’équipe depuis quelques semaines en remplacement d’Azeddine Aït Djoudi. Cela se passe au moment où le poste de président de la société sportive par actions (SSPA) qui gère l’équipe professionnelle, est toujours vacant après la démission de Tayeb Mahiaoui, qui se trouve à l’étranger depuis déjà un peu plus d’un mois. L’état des lieux au niveau des commandes du MCO a incité le wali Saïd Sayoud à rendre visite à l’équipe avant son départ à Alger pour affronter l’USMA vendredi pour le compte de la 9e journée. Le responsable exécutif local en a profité pour discuter avec les joueurs, le staff technique et les dirigeants présent autour d’un déjeuner et les encourager à redoubler les efforts pour améliorer les résultats des “”Rouge et Blanc’’. Tout en appelant à raffermir les rangs, il les a également assuré de son soutien pour dépasser la conjoncture difficile que traverse le club sur le double plan administratif et financier, indique-t-on encore de même source. Les «Hamraoua», auteurs d’une seule victoire contre trois nuls et quatre défaites depuis le début de cet exercice, pointent provisoirement à la 14e place avec seulement 6 points. Il restent sur sept matchs d’affilée sans le moindre succès.